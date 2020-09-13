Show TV'nin Şeref Sözü dizinin kadrosu açıklandı! Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu da var
Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Şeref Söz' dizisinin kadrosu belli oldu. Dizide Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu da var.
Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’, ekran için gün sayıyor.
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İşte, yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği Şeref Sözü dizisinin kadrosu...
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Tolgahan Sayışman
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Sude Güler
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