BIST 1.103
DOLAR 7,47
EURO 8,85
ALTIN 466,23

Show TV'nin Şeref Sözü dizinin kadrosu açıklandı! Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu da var

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Şeref Söz' dizisinin kadrosu belli oldu. Dizide Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusu da var.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Şeref Sözü’, ekran için gün sayıyor.

118

İşte, yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği Şeref Sözü dizisinin kadrosu...

218

Tolgahan Sayışman

318

Sude Güler

418