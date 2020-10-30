Show TV'nin iddialı dizisi sadece 4 bölüm sürdü reyting kurbanı dizi bitti

Televizyonda kanallar arasındaki reyting rekabeti kıyasıya devam ediyor. Yeni sezonda eski ve iddialı yapımlarla baş edemeyen bazı diziler ise teker teker yayından kaldırılıyor. Son zamanlarda üst üste gelen final haberlerine bir yenisi bu kez Show TV'den geldi.