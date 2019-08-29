Show TV'nin dizisinde kriz çıktı başrol oyuncusu İlker Kaleli apar topar ayrıldı

Daha önce de Beren Saat'le oynayacağı Tren filminden son dakikada ayrılma kararı alan İlker Kaleli'nin hayranları bu habere üzülürken, ünlü oyuncunun Burçin Terzioğlu ile ilişkisinin sonlanmasının ardından kendisini bir türlü toparlayamadığı iddia edildi.