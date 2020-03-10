Show TV'nin Çukur dizisine yakışıklı oyuncu dahil oldu bakın hangi rolde
Show Tv'nin tartışmalı dizisi Çukur'a yakışıklı oyuncu dahil oldu. Heyecanlı dizide olaylar karışacak gibi gözüküyor.
Ay yapım imzalı Çukur dizisi, yeni bölüm fragmanıyla izleyenlerini heyecanlandırdı. Show TV ekranlarının Pazartesi yayımlanan dizisi Çukur, hız kesmeden devam ediyor. Heyecan yeni bölümün ipuçları fragmanda yer alırken kadroya yeni katılan isim de olay oldu.
Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, Çukur dizisinde Koçovalıların büyük düşmanı olarak yer alacak. Arduç, Çağatay Erdenet’in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet’in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.
Peki, Çukur'un son bölümünde neler oldu?
Yamaç, Çağatay'ın hamleleri ile iyice çıkmaza giren Çukur'u yeniden toparlamak için Cumali ve Selim'i de yanına alarak mahalleye döndü.
Vartolu'nun da yardımıyla Akın ve Damla'yı cezaevinden çıkaran Yamaç, ailenin bütün parçalarını bir araya getirmeye çalıştı.