Show TV'nin Arıza dizisi final getirdi ATV'nin son kalesi yıkıldı

Son zamanlarda yaptığı iddialı yapımlarla rakiplerine kök söktüren kanal Show TV'nin son bombası Arıza pazar günü karşısındaki tüm rakiplerini ezdi geçti. Günü en çok izlenen yapım olarak bitiren Arıza ATV'nin 'belası' oldu Maria ile Mustafa'nın fişini çektirdi.