Show TV'den şoke eden karar Çukur dizisi final mi yaptı? Açıklama geldi
Koronavirüs salgını Show TV'de yayımlanan Çukur dizisinin çekimlerine sette ara verilmesine neden oldu. Evden dizi çekimlerine devam eden ekibin yapımcısı Ay Yapım'dan sezon finali açıklaması geldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından 11 Mart'ta Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüs salgını tüm sektörleri durma noktasına getirdi. Medya sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Birçok dizinin çekimlerine ara verildi. Bazı dizilerin yedek bölümleri bitince evden dizi çekimleri yapıldı fakat evden çekimler de uzun sürmedi.
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'un da sette çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdu. Yedek bölümlerin ardından Çukur ekibi, diziyi evlerinden çekmeye başladı. Sınırlı mekan nedeniyle ise evden çekimlerde durdu ve yeniden sete çıkmak için salgının bitmesi bekleniyordu ki flaş bir karar geldi.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu haline gelmişti Ay Yapım açıklama yaptı.
Ay Yapım'dan son yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak.