Show TV'den Çukur için karar çıktı dizinin yapımcısı sezon finalini açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından 11 Mart'ta Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüs salgını tüm sektörleri durma noktasına getirdi. Medya sektörü de bu durumdan nasibini aldı. Birçok dizinin çekimlerine ara verildi. Bazı dizilerin yedek bölümleri bitince evden dizi çekimleri yapıldı fakat evden çekimler de uzun sürmedi.