Show TV'deki Arıza'dan Ramo'ya bomba transfer tüm dengeler değişecek
Show TV ekranları transferlere doymadı! Arıza'nın başarılı oyuncusunu Ramo kaptı.
Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde olduğu Arıza dizisinden, Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Ramo'ya bomba bir transfer gerçekleşti. En son Emre Kınay'ın gelmesiyle Ramo dizisinde heyecan yükselmişti. Şimdi bir ünlü ismi daha bünyesine kattı.
Ramo'nun yapımcısı, Burak Demir ile 4 bölümlük anlaşma yaptı. Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı, Emre Kınay ile farklı bir serüven yaşarken, kadrosuna kattığı Demir ile bu kez hikayeye yeni bir soluk getirecek.
Arıza dizisinde 13 bölüm yer alan Demir, Ramo'da ise yalnızca 4 bölüm boyunca yer alacak.
Başarılı oyuncu, Cemil karakterine hayat verecek.