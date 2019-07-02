Show TV'de skandal! Hande Doğandemir ve Kerem Bürsin'in fotoğrafını buzlayıp kullandı
Show Tv'nin yaptığı haberde, Güneşi Beklerken dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in fotoğraflarının kullanıldığını fark eden dikkatli izleyiciler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Show TV'de yayınlanan haber bülteninde bir haberin görselinde ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in görselinin kullanılması sosyal medya kullanıcıları tarafından hemen fark edildi.
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Haberde, 2013 yılında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde başrol oynayan Kerem Bürsin ve Hande Doğandemir'in görselinin buzlanarak kullanılması Twitter'da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.
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