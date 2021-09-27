SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!

Sosyal medyada dikkat çeken yorumlarda biri de, ünlü magazin yorumcusu Deniz Akkaya'nın bu işe çok sinirleneceği yönünde oldu. Akkaya, kendisi hakkında tedbir kararı aldıran Selin Ciğerci hakkında, yorumcusu olduğu magazin programı ve Instagram sayfasında yorum yaptığı ve birtakım iddialara ortaya attığı için 3 gün zorlama hapsine girmişti.