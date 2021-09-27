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SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!

SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!

SHOW TV'de Selin Ciğerci sürprizi... Gökhan Çıra ile boşanmasıyla gündemde olan Selin Ciğerci'nin Show Tv’de programa başlayacağı medya kulislerine bomba gibi düştü!

SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!

SHOW TV'de programa başlayacağı uzun süredir kulislerde konuşulan Selin Ciğerci gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Çıra ile olaylı boşanması ve mal paylaşımı ile günlerce magazin gündeminden düşmeyen ve televizyon programına başlayacağı söylenen Selin Ciğerci’nin kanalı belli olmuş. Ciğerci, Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 

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SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!

Çekimleri yapıldı!

Sosyal medyada dolaşan kulislere göre Ciğerci'nin yer alacağı programın ilk çekimleri de geçtiğimiz haftasonu gerçekleşmiş. 

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SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!

Selin Ciğerci jüri koltuğuna oturacak

Ciğerci, Show Tv'de ekranlara gelecek bir yarışmada jüri koltuğuna oturacak.

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SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!

Sosyal medyada dikkat çeken yorumlarda biri de, ünlü magazin yorumcusu Deniz Akkaya'nın bu işe çok sinirleneceği yönünde oldu. Akkaya, kendisi hakkında tedbir kararı aldıran Selin Ciğerci hakkında, yorumcusu olduğu magazin programı ve Instagram sayfasında yorum yaptığı ve birtakım iddialara ortaya attığı için 3 gün zorlama hapsine girmişti.

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