SHOW TV'de programa başlıyor! Selin Ciğerci'den sürpriz hamle!
SHOW TV'de Selin Ciğerci sürprizi... Gökhan Çıra ile boşanmasıyla gündemde olan Selin Ciğerci'nin Show Tv’de programa başlayacağı medya kulislerine bomba gibi düştü!
SHOW TV'de programa başlayacağı uzun süredir kulislerde konuşulan Selin Ciğerci gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Çıra ile olaylı boşanması ve mal paylaşımı ile günlerce magazin gündeminden düşmeyen ve televizyon programına başlayacağı söylenen Selin Ciğerci’nin kanalı belli olmuş. Ciğerci, Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Çekimleri yapıldı!
Sosyal medyada dolaşan kulislere göre Ciğerci'nin yer alacağı programın ilk çekimleri de geçtiğimiz haftasonu gerçekleşmiş.
Selin Ciğerci jüri koltuğuna oturacak
Ciğerci, Show Tv'de ekranlara gelecek bir yarışmada jüri koltuğuna oturacak.
Sosyal medyada dikkat çeken yorumlarda biri de, ünlü magazin yorumcusu Deniz Akkaya'nın bu işe çok sinirleneceği yönünde oldu. Akkaya, kendisi hakkında tedbir kararı aldıran Selin Ciğerci hakkında, yorumcusu olduğu magazin programı ve Instagram sayfasında yorum yaptığı ve birtakım iddialara ortaya attığı için 3 gün zorlama hapsine girmişti.