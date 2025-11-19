Show TV'de erken final! Bereketli Topraklar ekrana veda ediyor
Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrollerini üstlendiği Bereketli Topraklar dizisinde beklenmeyen bir son yaşandı. Final kararı öncesi dizinin senaristi değişse de final kaçınılmaz oldu. Peki, Bereketli Topraklar kaçıncı bölümde final yapacak?
