Show TV'de erken final! Bereketli Topraklar ekrana veda ediyor

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrolde yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi, yayınlandığı üç bölüm boyunca reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı. Yapım ekibindeki değişikliklere rağmen sonuçların düzelmemesi üzerine Show TV, diziyi 5. bölümde bitirme kararı aldı ve dizi erken final yapan projeler arasına katıldı.