Show Tv'de ekranlara gelecek Alev Alev dizisinde koronavirüs alarmı! Set durdu
Başrolünü Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Deniz Çiçek gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüse rastlandı. Tüm set teste girdi.
Üç kadının hayat mücadelesini anlatan, Show TV'de ekrana gelecek olan Ay Yapım imzalı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören, çarpıcı ön izleme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan 'Alev Alev' için geri sayım başladı.
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Bu hafta ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin yönetmeni koronavirüse yakalanınca tüm set ekibine test yapıldı.
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Yapılan testlerin ardından herkesin negatif çıkmasının ardından çekimlere devam edildi.
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Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak olan dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız koronavirüse yakalandı.
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