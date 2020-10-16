Show TV'de Didem Arslan'ın programında kardeşinin başına gelenleri öğrenince acılı abla sinir krizi geçirdi
Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında kardeşinin başına gelenleri öğrenen acılı abla Elif Yıldız sinir krizi geçirdi.
Emre Yıldız, 11 Ağustos 2018 günü Kadir Bekçi isimli arkadaşıyla Cansu isimli kızı kaçırmıştı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gerçekleşen olaydan 12 gün sonra 23 Ağustos günü ise Emre Yıldız'ın cansız bedeni 12 metrelik uçurumun dibinden çıkarılmıştı.
Yapılan soruşturmada aralarında Emre Yıldız'ın da olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cesedin çürümüş olduğu ve bu nedenle de Emre'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılmadığı belirtilmişti. Rapor sonrası 6 kişi de cezaevinden tahliye edilmişti.
2018 yılında öldürülen Emre Yıldız'ın acılı annesi Gülseren Yıldız ile ablası Elif Yıldız, Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurarak cinayetin aydınlatılmasını ve suçluların cezasını çekmesi gerektiğini söyledi.
Canlı yayına Emre Yıldız'la birlikte Cansu isimli kızı kaçıran Kadir Bekçi de katıldı.