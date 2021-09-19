Show TV Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci meğer eşiyle aynı dizideymiş! Görenler şaştı kaldı
Show TV'nin Yalancı dizisinde Mehmet Emir Gürsoy karakterini canlandıran Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler şaştı kaldı.
Elveda Rumeli dizisiyle oyunculuğa ilk adımı alan Salih Bademci, 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Hakan Tatlıoğlu karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.
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Ulan İstanbul dizisinde yardımcı oyuncu olarak yer alan Bademci, Kiralık Aşk dizisiyle kariyerinde başrol olarak ilk kez bir dizide yer aldı.
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Bademci, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.
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Yakışıklı oyuncu aynı diziden rol arkadaşı İmer Özgün ile 2015 yılında evlenmişti.
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