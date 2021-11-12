SHOW TV Yalancı dizisine final şoku! İddialı dizi sona erecek
SHOW TV'de yayınlanan Yalancı dizisine final şoku... Yalancı dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Süreç Film imzalı Yalancı'nın ekranlara veda edeceği öğrenildi.
SHOW TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı'dan hayranlarını üzecek haber geldi.
Süreç Film’in uyarlama dizisi başta cuma akşamları seyirciyle buluşmuş, ardından da Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.
Bugün repo yapan dizi ekibi yarın 10.bölümün çekimine başlayacak.