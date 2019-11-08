Show TV spikeri Ece Üner'den Aksaray'daki otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki

Ece Üner, o velilere şu sözlerle sert tepki gösterdi:

-''Otizmin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünecek kadar cahil olanlara kötü bir haberimiz var. Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık. Ön yargı bulaşıcı bir hastalık. Anayasa'nın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor.''