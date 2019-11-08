Show TV spikeri Ece Üner'den Aksaray'daki otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki
AKSARAY'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velilere Show Tv haber spikeri Ece Üner'den sert tepki geldi.
Aksaray'da Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda otizm sınıflarının kapatılmasını talep ettiği ileri sürülen veliler, okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhalamış, bu görüntüler sosyal medyaya damga vurunca herkes tarafından eleştirilmişti. Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde, takdirlik bir tepki göstererek herkesin yuhalayan annelere söylemek istediklerini dile getirdi.
Ece Üner, o velilere şu sözlerle sert tepki gösterdi:
-''Otizmin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünecek kadar cahil olanlara kötü bir haberimiz var. Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık. Ön yargı bulaşıcı bir hastalık. Anayasa'nın 42. maddesine göre kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Yani o veliler suç işliyor.''
-''İkincisi, kınadığın şeyle sınanırsın.''
-''Üçüncüsü ve en acili, özel eğitim sınıflarına alınıp sonra topluma salınması gerekenler, o masumları yuhalayanlardır."