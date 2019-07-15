Show TV resti çekince kanalsız kaldı! Güldür Güldür Show'dan flaş hamle

Show TV ile arasında kriz çıktığı iddia edilen Güldür Güldür Show cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 208 bölümdür ekranların sevilen programı olan Güldür Güldür, sezon finali yapmasına rağmen bir daha Show TV'de yayınlanmayacaktı. Ancak programın sevenlerine son bir müjde daha verildi.