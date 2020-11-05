Show TV Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç minimalist yaşamaya karar verdi
Ramo dizisinin başrol oyuncusu Esra Bilgiç, tüketime dair düşüncelerinin değiştiğini söyleyerek şaşırtan bir açıklama yaptı.
Diriliş Ertuğrul'daki Halime Sultan rolüyle hafızalara kazınan, şimdilerde ‘Ramo' dizisinde rol alan oyuncu Esra Bilgiç, bir elbiseyi sırf moda olduğu için giymediğini açıkladı.
Bir şeyi moda olduğu için değil sevdiği için aldığını söyleyen Esra Bilgiç, şunları anlattı:
"Tüketime dair düşüncelerim gün geçtikçe değişiyor. Pandemi döneminde Ankara’da ailemin yanındaydım. 3-4 parça kıyafetle 3 ay geçirdim. Artık ihtiyacım olan kadarına sahip olmayı deniyorum."
Öte yandan Engin Altan Düzyatan'ın başrolde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakteri ile izleyicilerin kalbini kazanan Esra Bilgiç, şimdilerde Murat Yıldırım ile beraber Ramo dizisinde Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
TRT 1'de yayımlandığı dönem fırtınalar estiren dizi Diriliş Ertuğrul sayesinde oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç'in ünü Türkiye sınırlarını aştı. Halime Sultan karakterine hayat verdiği Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan'da yayımlanmaya başlayınca Bilgiç, Pakistan'ın gözdesi haline geldi.