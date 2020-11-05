Show TV Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç minimalist yaşamaya karar verdi

Bir şeyi moda olduğu için değil sevdiği için aldığını söyleyen Esra Bilgiç, şunları anlattı:

"Tüketime dair düşüncelerim gün geçtikçe değişiyor. Pandemi döneminde Ankara’da ailemin yanındaydım. 3-4 parça kıyafetle 3 ay geçirdim. Artık ihtiyacım olan kadarına sahip olmayı deniyorum."