Show TV Ramo yıldızı Murat Yıldırım baba oluyor eşi Imane Elbani hamile
Show TV Ramo dizisinde oynayan Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani'nin iki aylık hamile olduğu öğrenildi.
Son günlerde hayranlarının yüzünü güldürmesiyle gündeme gelen Show TV'de Ramo adlı dizide başrol oynayan Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'den müjdeli haber geldi. Hürriyet'in haberine göre, Elbani, iki aylık hamile ve Yıldırım baba olacağı için çok mutlu.
Babalık heyecanı yaşayan Murat Yıldırım, 2016 yılında hayatını Faslı oyuncu Iman Elbani ile birleştirmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çift, mutlu haberi geçtiğimiz günlerde almış. Eşinin 2 aylık hamile olduğunu öğrenen Murat Yıldırım, mutluluktan havalara uçmuş.
İkili, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kötü zamanlar yaşamış, bebeklerini anne karnında kaybetmişlerdi. Bu sebeple nazardan da korkan ünlü çift, mutluluklarını yalnızca çevresiyle paylaşmış.
Peki, baba olacak olan Murat Yıldırım kimdir?
Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezundur.