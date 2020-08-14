Show TV Ramo dizisinin setinde Murat Yıldırım talihsiz bir kaza geçirdi!
Murat Yıldırım, başrolünde rol aldığı, Show TV ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinin setinde talihsiz bir kaza geçirdi fakat çekimlerin durmasını istemedi.
Koronavirüs salgını sebebiyle erken sezon finali yapan diziler bir bir sete çıkmaya başladı, Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu Ramo dizisi de bu dizilerden biri oldu. Adana'da çekimleri yapılan dizinin setinde ise geçtiğimiz günlerde bir kaza yaşandı.
Murat Yıldırım'ın aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında aldığı darbe ile yüzünde büyük bir şişlik ve morluk oluştu. Aksiyon sahnelerinin çekimi sırasında yaşadığı talihsiz olay nedeni ile sete ara verilmek istendiği ancak Yıldırım'ın buna karşı çıktığı öğrenildi.
Murat Yıldırım, yüzüne yapılan buz uygulaması ve makyajla sete devam etti. Böylece Ramo'nun çekimleri aksamadan devam etti.
Peki, Murat Yıldırım kimdir?
Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası aslen Mardinli olan Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden mezundur.