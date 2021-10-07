Show TV ne yaptıysa olmadı çakma dizisi bu hafta final yapıyor

Show TV'de salı akşamları yayınlanan ve henüz 4 bölümü ile ekrana gelen İçimizden Biri dizisi 5. bölümü ile erken final yapacak. İlk bölümden itibaren kanalın yüzünü güldüremeyen ve reyting listerinde giderek gerileyen dizi için karar verildi.