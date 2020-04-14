Show TV Kuzey Yıldızı oyuncusu Aslıhan Güner'in 2 milyon sevinci!
Show TV'nin reytingleri alt üst eden dizisi Aslıhan Güner, sosyal medya hesabı Instagram'dan iki milyon takipçiye ulaşınca takipçilerine teşekkür eden bir paylaşımda bulundu.
14 Eylül 2019'dan beri yayımlandığı her hafta reytinglerde zirveyi zorlayan Show TV'nin Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin güzel oyuncusu Aslıhan Güner, sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekerken, Instagram'da iki milyon takipçiye ulaştı.
Kuzey Yıldızı'nda İsmail Demirci ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Aslıhan Güner, Instagram hesabında iki milyon takipçiye ulaştı ve sevenlerine bir teşekkür mesajı yayımladı.
Bu gelişmeyi yine Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile kutlayan güzel oyuncu, "2M... Biraz ışıltı... Koskocamannn Teşekkür" notunu düştü. Aslıhan Güner'in bu karesine hayranlarından binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Aslıhan Güner Kimdir?
Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.