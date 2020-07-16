Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yıldızı Aslıhan Güner plajda üstsüz güneşlendi

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi haline gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran kızıl güzel Aslıhan Güner, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme ile beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden biri oldu.