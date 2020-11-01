Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk'a bomba transfer! Usta oyuncu kadroya katıldı
Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kadrosuna usta oyuncu katıldı .
İlk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in Kuzey Yıldızı İlk Aşk kısa sürede Show TV'in sevilen dizileri arasında yerini almıştı. Başrollerinde İsmail Demirci ve Aslıhan Güner yer aldığı dizi reytinglerde ilk üçte olmayı başarıyor.
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Reytinglerde ikincilik sırasını kimseye kaptırmayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, güçlü rakibi MasterChef karşısında iyi bir performans sergiliyor.
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Çekimleri Ordu'da devam eden sevilen diziye yeni bölümd bomba bir oyuncu katıldı.
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54 yaşındaki usta oyuncu Cengiz Bozkurt, Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kadrosuna katıldı.
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