Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk setinde kaçırılma olayı gerçek sanılınca ortalık karıştı
ORDU'da çekimleri yapılan Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin setinde 78 yaşındaki bir vatandaş, rol gereği kaçırılan oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın setinde ilginç anlar yaşandı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden dizide kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak, aniden sete dalıp oyuncuyu kurtarmaya çalıştı.
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Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı 'Kuzey Yıldızı' adlı dizinin kuyumcu soygunu sahnesinde olanlar oldu.
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Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, 'Nahide Kadıoğlu' rolünü üstlenen Merve Şen'i de kaçırmaya çalıştı.
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Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içerisine girdi.
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