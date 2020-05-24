Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde flaş ayrılık! Sebebi ise herkesi şaşırttı
SHOW TV ekranlarında yayımlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide Fadime karakterine hayat veren Yasemin Hadivent, diziden ayrıldı.
Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı, sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Fadime karakterine hayat veren oyuncu Yasemin Hadivent, çekimleri Ordu’da yapılan dizinin yeniden sete çıkma kararı almasıyla zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle bir süredir İstanbul’daki evinde olan oyuncu; Minnoş ismindeki kedisini kimseye bırakamayacağı ve malum şartlardan dolayı yanında götüremeyeceği için, 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı.
Yasemin Hadivent; “Minnoş ile 2014’ten itibaren beraberiz. Tanıştığımızda 2,5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük” dedi.
Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin konusu nedir?
Kuzey’le Yıldız; bir köprünün üstündeki iki inatçı keçi, aynı denizin iki hırçın dalgasıdır. Yıldız, Kuzey’i, kendini bildi bileli sevmektedir. Ondan başkasını gözü görmemiştir.