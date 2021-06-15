Show Tv Kahraman Babam dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte tanıtımı
Show TV Kahraman Babam dizisi yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Uğur’un kızı Ömrüm ile yan yana geldiği tanıtımda söylediği etkileyici sözler dikkat çekiyor.
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 10. Ev imzalı “Kahraman Babam”ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Uğur’un kızı Ömrüm ile yan yana geldiği tanıtımda söylediği etkileyici sözler dikkat çekiyor. Uğur ve Yonca’nın buluşması merak uyandırırken nefes kesen yangın sahneleri, izleyiciye aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.
Yonca, kundaklama olayıyla ilgili olan adamı sorgularken Uğur da faillerin peşini bırakmamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Kahraman Babam dizisinin ilk bölümü aylar önce Kırmızı Kamyon ismiyle ekrana gelmiş ve düşük reytingler nedeniyle de dizi geri çekilmişti.
Yeniden kaldığı yerden başlayan ve ismi de değişen dizinin ilk bölümü özet olarak dün akşam yayınlandı. Ardından ise dizinin ikinci yeni bölümü izleyicilerle buluştu.