Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı bomba dizi başlamadan iptal oldu
Şu anda yalnızca Çukur dizisiyle kanalını ayakta tutmayı başaran Show TV'nin, yeni sezon için başrollerinde sevilen isimlerin bulunduğu bir projesi apar topar iptal oldu.
Geçtiğimiz sezon Gülperi ve Çarpışma dizilerinde final yapan, şu anda yalnızca Çukur ve Fi ile ayakta durmaya çalışan Show TV, yeni sezon için farklı yapım şirketleriyle görüşüyor. Son olarak kanalda yayınlanması beklenen 'Patron' dizisinin başlamadan bittiği öğrenildi.
Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in oynaması beklenen 'Patron' dizisinin Show TV ile Tims&B şirketi arasında yaşanan bütçe anlaşmazlığı nedeniyle iptal edildiği konuşuluyor. İkilinin sevenleri, alınan bu kararın ardından dizinin farklı bir kanalla anlaşıp anlaşamayacağı konusunda meraklı bekleyiş içine girmiş durumda.
Çukur'da oynamıştı: Henüz 24 yaşında olmasına rağmen milyonların sevgisini kazanan Dilan Çiçek Deniz, son olarak Show TV'de sezon finaline giren Çukur dizisinde 'Sena' karakterine hayat vermişti.
Bizim Hikaye'de rol almıştı: Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ise geçtiğimiz aylarda FOX TV ekranlarında final yapan Bizim Hikaye dizisinde 'Barış' karakterini canlandırmıştı.