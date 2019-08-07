Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı bomba dizi başlamadan iptal oldu

Geçtiğimiz sezon Gülperi ve Çarpışma dizilerinde final yapan, şu anda yalnızca Çukur ve Fi ile ayakta durmaya çalışan Show TV, yeni sezon için farklı yapım şirketleriyle görüşüyor. Son olarak kanalda yayınlanması beklenen 'Patron' dizisinin başlamadan bittiği öğrenildi.