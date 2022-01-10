Show TV Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek ile Hasan Can Kaya bombası

1989 doğumlu olan Ecem Erkek tiyatro ile başladığı meslek hayatına Güldür Güldür Show ve Hakan Muhafız dizisi ile devam etti. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen 46'ıncı Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedyen ödülünü alan Ecem Erkek daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü filminde başrol oynadı.