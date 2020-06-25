Show TV Güldür Güldür'de şok ayrılıklar resmen yaprak dökümü yaşanıyor
Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show'da ayrılıklar peş peşe geldi. Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından iki isim daha programa veda etti.
Show TV ekranlarında Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleşen Güldür Güldür Show, uzun bir süredir seyircilerin yüzünü güldüren programlardan biri olarak yayın hayatına devam ediyor. Fakat son zamanlarda Güldür Güldür Show'da ayrılıklar peş peşe geldi.
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İlk olarak geçtiğimiz hafta Sinan Çalışkanoğlu'nun ayrılık haberi geldi. Sevenleri üzen bu haber üzerine ise iki yeni ayrılık daha Snob Magazin'in iddiası olarak yayımlandı.
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İddialara göre Güldür Güldür Show ekibine hem Emre Altuğ hem de Evrim Akın veda etti.
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Kasım 2018'de ekibe katılan Emre Altuğ'un 'Güldür Güldür Show' macerası yalnızca 1.5 yıl sürmüş oldu. Altuğ'un bundan böyle müzik kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi.
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