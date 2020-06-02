Show TV Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal eşi ve kızını paylaştı beğeni yağdı
Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sunal, fotoğrafıyla beğenileri kaptı.
Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 2018 yılında hayatını avukat Nazlı Kurbanzade ile birleştirdi. Çift, 2019 yılında ise kızları Narin ile evliliklerini taçlandırdı ve anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Ali Sunal, aileye kızları Narin de katılınca mutlu aile pozlarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaya başladı. Mutlu anlarını takipçileri ile paylaşan Sunal, son olarak ise eşi ve kızının fotoğraflarını paylaştı.
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Sunal'ın "Bizim evin hanımları iyi haftalar diler" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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Sunal'ın paylaşımı beğeni rekorları kırarken binlerce yorum da geldi, yorum yapanlar arasında ünlü isimler de yer aldı.
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