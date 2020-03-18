Show TV dizisi Çukur'dan ayrıldı veda paylaşımı ortalığı fena karıştırdı
Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'da yaşanan veda ortalığı karıştırdı. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapınca gerçek ortaya çıktı.
Çukur dizisinde oyuncu hareketliliği devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir oyuncu kadroya dahil olurken bir de veda yaşandı. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç, Çukur dizisine dahil olurken 82. bölümde Çağatay Erdenet olarak diziye katılan Nejat İşler'in veda paylaşımı şaşırttı.
Çukur'a veda eden Nejat İşler, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Oyuncular ve set ekibiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Nejat İşler, "Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle... " notunu yazdı.
İşler'in paylaşımı hayranlarını ve dizinin fenomenlerini oldukça üzdü. Çukur'da Yamaç ve Koçovalı ailesinin en büyük düşmanı olan Çağatay Erdener karakteri son bölümde polis tarafından yakalandı.
Yamaç'ın polisle yaptığı iş birliği sonucunda kirli işleri ortaya çıkan Çağatay cezaevine girdi.