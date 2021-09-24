SHOW TV Didem Arslan'la Vazgeçme'de Türkiye'yi sarsan Dilek hikayesinde olay detay!

Türkiye'yi şoke eden cinsel istismar zinciri!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına, Gaziantep Gürpınar köyünden başvuran Dilek Albayrak’ın programa konuk oldu. Canlı yayına eşi ile birlikte gelen Albayrak'ın ailesi hakkında anlattıkları ise ülkeyi adeta şoke etti. 12 yaşından bu yana, kendileri de uyuşturucu kullanan ailesi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve madde verildikten kendinden geçtiği için haberi olmadan pazarlandığını, kendisine cinsel istismarda bulunan kişilerin arasında 70 yaşındaki köylü komşularının bile olduğunu ifade etti. Dilek'in bu ifadeleri hem sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı hem de ekranları başındaki izleyenleri şoke etti.