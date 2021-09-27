SHOW TV Didem Arslan'daki Dilek Albayrak olayına ünlülerden isyan!
SHOW TV Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programına başvurarak öz ailesinden gördüğü istismar ve şiddete son bulunmasını isteyen 17 yaşındaki Dilek Albayrak'ın yaşadıkları ünlü şarkıcı Demet Akalın ve oyuncu Gonca Vuslateri'yi isyan ettirdi.
SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Türkiye'yi hem şoke eden hem de gözyaşlarına boğan bir konu gündeme getirildi. 17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin’in Didem Arslan Yılmaz'ın stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek'in anlattıkları sonrası hem Demet Akalın hem de Gonca Vuslateri isyan etti.
"Hepinizin Allah belasını versin, sapık şerefsizler"
Dilek'in açıklamaları sonrası Demet Akalın sinirlerine hakim olamadı. Demet Akalın yaptığı açıklamada "Köyün kurucusundan koruyucusuna hepinizin Allah belasını versin, sapık şerefsizler. O köyde Dilek'e dokunan babası ve abisi olmak üzere kim varsa hepsi gözaltına alınmalı" dedi.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de Dilek Albayrak'ın yaşadıklarına kayıtsız kalamadı. İşte Vuslateri'nin o paylaşımı:
"12 yaşından beri tecavüze uğrayan..
Ailesinin gözü önünde ve “müsaadesiyle” ve hatta ailesinin de izleyici olduğu o lanet köy ve ahalisinden çekip çıkarılan #dilekalbayrak
Suçlular yakalanacak. Teker teker .. her biri acı içinde ve rezillikle, bu toplumun/ öncelikle anayasanın önünde hesap verecek.. o köydeki her ailenin torununun torunu…