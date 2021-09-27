SHOW TV Didem Arslan'daki Dilek Albayrak olayına ünlülerden isyan!

SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Türkiye'yi hem şoke eden hem de gözyaşlarına boğan bir konu gündeme getirildi. 17 yaşındaki Dilek ve kocası Bahattin’in Didem Arslan Yılmaz'ın stüdyosunda anlattıkları herkesi şoke etti. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek'in anlattıkları sonrası hem Demet Akalın hem de Gonca Vuslateri isyan etti.