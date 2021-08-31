Show Tv Didem Arslan'da 'karım sevgilisini dayım diye eve soktu' olayında büyük yüzleşme

SHOW TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında geçtiğimiz günlerde işlenmeye başlayan bir konu sosyal medyaya ve hatta ana haber bültenlerine bile taşındı! Mersin'de yaşayan İsa Güzel şahıs, karısı Kadriye Güzel'in 'sevgilisini 'dayım' diye tanıtıp evlerine soktuklarını ve her akşam çay-kahvesine konulan ilaçla uyutarak beraber olduklarını iddia etti. Bugünkü programda Kadriye Güzel kayınvalidesi ve kayınpederi ile, eltileri ile

İsa Güzel ise eşinin kız kardeşi ile yüzleşti ve stüdyoda konu birden bambaşka bir boyuta ulaştı. Sunucu Didem Arslan Yılmaz bile konunun ve iddiaların boyutu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...