Show Tv Didem Arslan'da Gökhan Gönül’ün kardeşi Can Gönül'den olay açıklama
Futbolcu Gökhan Gönül'ün yetiştirme yurdunda büyüyen kardeşi Can Gönül, Show TV'ye çıktı. Didem Arslan'ın canlı yayınında Can Gönül'ü gören ünlü futbolcu yayına bağlandı. Gökhan Gönül 'çık gel kardeşim' derken Can Gönül '27 yılımı nasıl vereceksiniz' diye ağladı.
Ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün yetiştirme yurdunda büyüyen bir kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Can Gönül anne ve babasının kim olduğunu, ağabeyinin ünlü bir futbolcu olduğunu bilmeden kimsesiz olarak büyümüştü. Yıllar sonra yurttan çıktıktan sonra iş için nufüs kaydını alınca şoke eden gerçekle yüzleşti. Can Gönül, anne ve babasının hayatta olduğunu ve Gökhan Gönül'ün de ağabeyi olduğunu öğrendi. Şimdi 27 yaşında olan Can Gönül, Kandıra'da cezaevinde memur olarak çalışıyor. Show TV'de Didem Arslan'ın programına çıkan Can Gönül açıklamaları ile olay olurken, yayına ağabeyi Gökhan Gönül bağlandı. Gönül, kardeşini kabul etti. İşte yaşananlar:
İZMİT'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, Show Tv'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Programı'na katıldı ve abisi Gökhan Gönül ile telefon bağlantısı yaptı. Can Gönül ağlayarak abisine "27 yılımı nasıl vereceksiniz" diye sordu. Show Tv'de canlı yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ailesine seslendi.
İŞTE GÖKHAN GÖNÜL VE KARDEŞİ CAN GÖNÜL'ÜN CANLI YAYINDAKİ O SÖZLERİ
Programda içine kapanık halleri ile dikkat çeken Can Gönül, abisi Gökhan Gönül'ün telefonla programa bağlandığı anlarda gözyaşlarını tutamadı. Amacının maddi anlamda faydalanmak olmadığının altını çizen Can Gönül, tek derdinin ailesini bulmak ve geçirdiği 27 yılının hesabını sormak olduğunu ifade etti. Yetiştirme yurdunda kaldığı dönemde ailesinin olmadığını sanan Can Gönül, yıllar sonra gerçeği nüfus dökümünü alınca öğrenmiş. Can Gönül, belgeyi görünce ailesinin kapısını çalmış. Amcası ile görüşen Can Gönül belgeleri göstermiş. Amca belgelere ve Can'ın ağabeyi Volkan Gönül belgelere inanmış. Ancak Babası Ahmet Gönül de Can isminde bir oğlu olmadığını söyleyip onu geri çevirmiş.
"3 kardeştik 4 kardeş olduk"
Nüfus kayıt örneğini aldığı sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen ve "Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül’ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Ağabeyim olduğunu düşündüm" diyen Can Gönül, abisinin canlı yayına bağlanıp "3 kardeştik 4 kardeş olduk" sözlerini ifade edince, Can Gönül gözyaşlarını tutamadı.