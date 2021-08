Show Tv Didem Arslan'da Gökhan Gönül ve kardeşi Can Gönül ilk kez konuştu

Programda içine kapanık halleri ile dikkat çeken Can Gönül, abisi Gökhan Gönül'ün telefonla programa bağlandığı anlarda gözyaşlarını tutamadı. Amacının maddi anlamda faydalanmak olmadığının altını çizen Can Gönül, tek derdinin ailesini bulmak ve geçirdiği 27 yılının hesabını sormak olduğunu ifade etti. Yetiştirme yurdunda kaldığı dönemde ailesinin olmadığını sanan Can Gönül, yıllar sonra gerçeği nüfus dökümünü alınca öğrenmiş. Can Gönül, belgeyi görünce ailesinin kapısını çalmış. Amcası ile görüşen Can Gönül belgeleri göstermiş. Amca belgelere ve Can'ın ağabeyi Volkan Gönül belgelere inanmış. Ancak Babası Ahmet Gönül de Can isminde bir oğlu olmadığını söyleyip onu geri çevirmiş.