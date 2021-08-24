Show Tv Didem Arslan Gökhan Gönül ve kardeşi Can Gönül buluşmasını yayınladı
SHOW TV Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ünlü futbolcu Gökhan Gönül yetiştirme yurdunda büyüyen ve yıllardır varlığından haberdar olmadığı kardeşi Can Gönül ile ilk kez telefon bağlantısıyla konuştu ve kardeşini kabul etti. Bugünkü canlı yayında Didem Arslan Gönül kardeşlerin buluşmasına dair bomba ayrıntıları paylaştı.
Ünlü futbolcu Gökhan Gönül bugüne kadar hiç tanışmadığı ve varlığından dahi haberdar olmadığı, yetiştirme yurdunda büyüyen kardeşi Can Gönül ile ilk kez Show Tv ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın canlı yayınında konuştu. Kardeşi Can Gönül'ün Didem Arslan Yılmaz'ın programında gören ünlü futbolcu yayına bağlanarak 'çık gel kardeşim' dedi ve kardeşini kabul etti. Can Gönül '27 yılımı nasıl vereceksiniz' diye ağladı. Can Gönül dün gece ailesiyle buluşmaya gitti. Didem Arslan o buluşmanın tüm detaylarını bugünkü canlı yayında bir bir paylaştı.
Can Gönül ve Gökhan Gönül buluştu mu?
Can Gönül ve Gökhan Gönül buluştu mu? Didem Arslan canlı yayınında filmleri aratmayan hikayesiyle Can Gönül'ün ailesi ve ağabeyi Gökhan Gönül ile buluşmasının tüm ayrıntıları ilk kez açıklığa kavuşturuldu.
Yayından sonra koşa koşa abisinin yanına Rize'ye gitmiş
Didem Arslan Yılmaz, Can Gönül'ün dünkü yayından sonra, Rizespor'da oynayan ve Rize'de bulunan futbolcu abisi Gökhan Gönül'ün yanına koşa koşa gittiğini, yayın sonrası röportaj yapma isteklerini bile kabul etmeyecek kadar acele ve heyecanlı bir şekilde abisi ile yüzyüze görüşmeye gittiğini ifade etti.
Didem Arslan Yılmaz Gökhan Gönül'ün anlattıklarını yazılı olarak yayına verdi
Didem Arslan, Gökhan Gönül ile de bir röportaj yapmak istediğini ancak ünlü futbolcunun kendilerine "Özel hayatlarını fazlasıyla gözler önüne serdikleri" gerekçesiyle kırıldığını anlattı ve 'Kırmışsak özür dileriz" mesajı verdi ve Gönül'ün program görevlilerine yaptığı açıklamaları yazılı olarak ekrana verdi.