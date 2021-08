Show Tv Didem Arslan Gökhan Gönül ve kardeşi Can Gönül buluşmasını yayınladı

Ünlü futbolcu Gökhan Gönül bugüne kadar hiç tanışmadığı ve varlığından dahi haberdar olmadığı, yetiştirme yurdunda büyüyen kardeşi Can Gönül ile ilk kez Show Tv ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın canlı yayınında konuştu. Kardeşi Can Gönül'ün Didem Arslan Yılmaz'ın programında gören ünlü futbolcu yayına bağlanarak 'çık gel kardeşim' dedi ve kardeşini kabul etti. Can Gönül '27 yılımı nasıl vereceksiniz' diye ağladı. Can Gönül dün gece ailesiyle buluşmaya gitti. Didem Arslan o buluşmanın tüm detaylarını bugünkü canlı yayında bir bir paylaştı.