Show TV Çukur'un yıldızı Barış Arduç'u havalara uçuran haber! 'Çok istiyoruz' demişti

Gupse Özay’la alakalı çıkan hamilelik iddialarına açıklık getiren Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok" demişti.