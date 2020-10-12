Show TV Çukur'un yıldızı Barış Arduç 'çok istiyoruz' demişti! Gupse Özay'dan açıklama geldi
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'a son sezon dahil olan Barış Arduç çok sevineceği bir haber aldı.
Gupse Özay ve Barış Arduç, geçtiğimiz aylarda 6 yıllık beraberliklerini resmiyete taşıdı ve ani bir nikah ile dünyaevine girmişti. Çeşme'de evlenen çift, apar topar aldıkları evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı.
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Geçtiğimiz ay Etiler’de görüntülenen ünlü oyuncu Arduç muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.
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Gupse Özay’la alakalı çıkan hamilelik iddialarına açıklık getiren Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok" demişti.
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Dün ortaya atılan bir haberde Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.
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