Show TV Çukur'a damga vuran ayrılık Öner Erkan gitti veda paylaşımları bu oldu

Çukur dizisinde Selim'i canlandıran Öner Erkan da son bölümde diziye veda etti. Çukur'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Sazıyla, sözüyle, özüyle bir yiğit göçtü Çukur’dan. Elveda Selim Koçovalı. Teşekkürler ve hoşçakal Öner Erkan" ifadeleri kullanıldı.