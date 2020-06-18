Show TV Çukur yıldızlarından Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk defa aşklarını paylaştı
Show TV Çukur dizisinde tanışıp sevgili olan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı'dan ilk aşk pozu geldi.
Çukur'da Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu ile "Nehir" karakterine hayat veren Hazal Subaşı dizi setinde tanıştıktan bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, bu aşklarını el ele objektiflere poz vererek herkese göstermişti.
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Son olarak ise Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu.
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Kocaoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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İkili, ilk el ele görüntülendikleri zaman da ilişkilerinin gayet iyi gittiğini mutlu olduklarını söylemişti.
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