Show TV Çukur yıldızlarından Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk defa aşklarını paylaştı

Son olarak ise Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu.