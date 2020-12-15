Show TV Çukur setinde skandal görüntüler! Bir kamyon dolusu figüranla...
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un setindeki görüntüler 'pes' dedirtti. Çekimlerine bir kamyon dolusu figüran getirildi. Ancak koronavirüs tedbirlerine asla uyulmadı.
Yayımlandığı akşam reytingde zirveye yerleşen Çukur dizisi, tam gaz devam ederken sette ortaya çıkan bazı görüntüler görenleri bir hayli şaşırttı.
Covid 19 salgının etkisi tüm ülkemizde yoğun şekilde yaşanırken, pek çok kısıtlama da virüsten korunmak için alınan tedbirler arasında. Fakat Çukur dizisinin setinde tedbirlere uyulmadı.
Pek çok dizi ve sinema filmini de olumsuz etkileyen bu durumda reyting rekortmeni dizi 'Çukur'da tedbirleri hiçe sayan görüntüler ortaya çıktı.
Uçankuş'un özel haberine göre, yeni bölüm çekimleri için getirilen bir kamyon dolusu figüranın maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti.