Show TV Çukur setinde bomba aşk iddiası Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın yaş farkı olay!

Çukur setinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu ve Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı aşkından sonra bomba bir aşk daha başladı. Çukur dizisinin iki oyuncusu Öner Erkan ile Ece Yaşar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dizide baba-kızı canlandıran iki oyuncunun bir süredir aşk yaşadığı öne sürüldü.