Show TV Çukur dizisine Suna Yıldızoğlu geldi Barış Arduç'la paylaşımı bomba
Çukur dizisine usta oyuncu Suna Yıldızoğlu katıldı, usta oyuncu, önce dizideki oğlu Barış Arduç'u ardından ise gerçek oğlunun fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
Show TV'de yayınlanan fenomen dizisi 'Çukur'un oyuncu kadrosuna sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. 4. sezonun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlayan Çukur ekibine, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Suna Yıldızoğlu katıldı.
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Suna Yıldızoğlu, dizide Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'in annesi Olga karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkacak.
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Suna Yıldızoğlu haberin duyurulmasının ardından "Sizi yeni oğlumla tanıştırayım, çok yakışıklı değil mi?" diyerek rol arkadaşı Barış Arduç'un fotoğrafını paylaştı.
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Usta oyuncu gelen yorumların ardından ise "Gerçek oğlumun fotoğrafını paylaşmıyorum, ondan izin almam gerekiyor çünkü" dedi.
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