Show TV Çukur dizisine bomba kadın oyuncu transferi! Kadroya katıldı
Çukur dizisinde oyuncu hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çukur'un kadrosuna yeni bir kadın oyuncu katıldı.
Geçtiğimiz günlerde set ortamında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için gündem olan Çukur dizisi bu kez bir kadın oyuncuyu bünyesine kattı. Çukur dizisinin kadrosuna yepyeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Son olarak Çukur'a "Kulkan Erdenet" karakteriyle katılan Genco Özak katıldı. Ardından sürpriz bir isim geldi. Çukur dizisi yeni oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor.
Genco Özak'ın ardından dizinin kadrosuna Begüm Akkaya da dahil oldu. Son olarak "Yeni Hayat" dizisinde seyirci karşısına çıkan Akkaya Çukur'da "Seher" karakterini canlandıracak.
Begüm Akkaya: 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Giresun'ludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur.