Show TV Çukur dizisinden flaş transfer! Cihangir Ceyhan yeni dizinin başrolü oldu
Fenomen dizi Çukur'un yeni sezonun 3. bölümünde ''Azer'' karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan, diziye veda edecek, yeni bir dizinin başrol oyuncusu olacak.
Yeni sezon çekimleri başlayan, Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur'un ilk bölümlerinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizide "Azer" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, 3. bölümde veda edecek.
110
Başarılı oyuncu Ay Yapım'ın Show TV için çekeceği Alevlerin Ardından dizisinin başrol oyuncusu oldu. Dilan Çicek Deniz'in partneri olmaya hazırlanan Ceyhan, geçen günlerde tanıtım çekimlerine katıldı.
210
Cihangir Ceyhan: 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.
310
İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır.
410