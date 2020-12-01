Show TV Çukur dizisinden başrol oyuncusu ayrılıyor cenaze sahnesi çekildi!
Çukur'un yeni bölümlerinde başrol oyuncusu diziye veda edecek. Seyirciyi isyan ettiren cenaze sahnesi ise çekildi.
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un son bölümünde Selim Koçovalı'nın sahnesi damga vurdu. Selim, bir türkü barda saz çalarken tanıştığı ve yardım ettiği Cemil'in ihanetine uğradı.
Oğlu ve kızıyla vedalaşan Selim, Cemil ile birlikte uzaklara gitme planı yaptı. Ancak Selim'i arayan Cemil, Çağatay tarafından kaçırıldığını söyledi.
Selim ise Cemil'i kurtarmak için tek başına verilen adrese gidince karşısında Çağatay Erdenet'i buldu. Çağatay'ın adamı olduğu ortaya çıkan Cemil ise Selim'in başına vurarak bayılttı.
Çukur'un 106. yeni bölümünden yayınlanan ilk sahnede ise Selim Koçovalı'nın öldüğü ortaya çıktı.