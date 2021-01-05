Show Tv Çukur dizisinden 3 oyuncu birden ayrıldı peş peşe vedalar şoke etti
Çukur dizisinin yeni bölümünde peş peşe şoke eden ayrılıklar yaşandı. Dizinin üç ünlü ismi Çukur'a veda etti.
Fenomen haline gelen Çukur dizisi, dün akşam 110. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinden 3 ünlü oyuncu ayrıldı.
Çukur son bölümde Olga'yı öldüren Seren bu defa da babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş diziye veda etti.
Diğer yandan ise Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı da tuzağa düşürdü. Kulkan düştüğü çukurdan kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde gördü. Dizide Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak da son bölümle Çukur'dan ayrıldı.
Çukur dizisindeki en dramatik vedalardan biri de Yamaç'tan hamile olan Nehir'in ayrılma sahnesinde oldu. Yamaç'a bir mektup bırakarak kaçan Nehir, İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.