Show TV Çukur dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı veda mesajını yayımladı
Show TV'nin Çukur dizisinin son bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Ünlü isim sosyal medya hesabı Instagram'dan da ayrılık mesajını yayımladı.
Fenomen dizi Çukur, geçtiğimiz gün yayımlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekranlara kilitledi. Çukur'un son bölümünde Arık Böke'nin adamları mahalleye saldırı düzenledi.
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Erdenetler'den intikam almak için yemin eden Cumali, Arık Böke'nin karşısına çıktı.
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Ona bir düello teklif eden Cumali, intikamını almayı başardı. Bu aksiyon dolu dövüşün kaybedeni ise Arık Böke Erdenet oldu. Arık Böke Erdenet, Çukur'a veda etti.
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Çukur'a geçen sezon Arık Böke Erdenet rolüyle katılan Barış Arduç da diziye veda etti.
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